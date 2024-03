“Avevamo deciso mettendolo a votazione che il presidio protesta degli agricoltori di Benevento uscisse fuori da Riscatto Agricolo, perché legato alla politica e a un sindacato, e così è stato deciso con una posizione autonoma del presidio di Benevento, condividendo i punti del manifesto del 2 marzo di Dario Dongo, che da tempo analizza le dinamiche che stanno mettendo a rischio sostenibilità ed esistenza delle piccole e medie aziende agricole e poi dopo alcune persone con Gabriele Forte hanno deciso di lasciare il Presidio di Benevento e entrare in Agricoltori Italiani. Noi siamo andati in Questura e abbiamo chiesto di poter continuare la protesta alla Rotonda dei Pentri come Presidio Benevento, ottendolo, tutto qua. Non c’è stata scissione ma solo alcune persone che hanno fatto un’altra scelta, tutto qua”.

Questa la ricostruzione di Salvatore La Bella, portavoce del ‘Presidio per Benevento’, sostenuto nella conferenza di ieri mattina da un nutrito gruppo di persone alla Rotonda dei Pentri.

