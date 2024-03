Il Molisannio per contrastare gli effetti nefasti che l’Autonomia differenziata porterebbe. Ne verrebbe fuori una macro-area interna utile per non restare schiacciati da una riforma che il Sud sta chiaramente avversando. L’idea, per la verità, non è nuova.

Già alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in seno all’Assemblea Costituente si assiste ad uno scontro tra sanniti (beneventani) e molisani circa l’istituzione della Regione Sannio (secondo i beneventani, proposta avversata però dai molisani), quella contrapposizione risalente ad oltre tre quarti di secolo fa, vide alla fine prevalere le ragioni dei molisani, che puntavano, invece, alla istituzione di una propria Regione, staccandosi dall’Abruzzo.

