Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Aumentano gli occupati e i dipendenti a tempo indeterminato, sale il tasso di occupazione, calano la disoccupazione, il tasso di inattività e, soprattutto, diminuisce il numero degli scoraggiati e di chi non cerca un impiego per motivi familiari. Le politiche del Governo sul lavoro non portano solo grandi risultati, ma restituiscono speranza agli italiani. È cosi che si cambia il Paese”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.