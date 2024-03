iProxima, Modena: “Costi e rischi della non sicurezza sul lavoro”

(Adnkronos) – Promuovere la cultura della sicurezza e la formazione del personale, la sfida di vitale importanza per le imprese italiane

Modena, 13 marzo 2024. Le aziende si trovano costantemente ad affrontare sfide e responsabilità legate alla gestione dei propri dipendenti e alla tutela della loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Sottovalutare l’importanza della formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta una minaccia significativa per tutte le organizzazioni, esponendole a pesanti rischi legali, finanziari, oltreché umani.

“Garantire la sicurezza sul lavoro è una priorità aziendale ma, troppo spesso, non le viene data la giusta attenzione ed i drammatici fatti di cronaca lo testimoniano ampiamente”, afferma Alberto Razionale, Amministratore della iProxima di Modena. “Nella maggior parte dei casi, la formazione dei lavoratori in ambito di sicurezza viene percepita come un’incombenza per non incorrere in sanzioni, ma la mancanza di un ambiente di lavoro sicuro può portare a conseguenze devastanti per le aziende generando costi diretti e indiretti considerevoli, tra cui: spese mediche, compensazioni per inabilità, indennizzi oltreché perdita di produttività a seguito dell’assenza dei dipendenti e del fermo cantiere per tempi prolungati; a questo si aggiungono possibili costi legali, risarcimenti assicurativi e multe per violazioni delle normative e dei regolamenti in materia di sicurezza. Non da ultimo, gli incidenti sul luogo di lavoro per la mancanza di sicurezza danneggiano gravemente la reputazione dell’azienda, influenzando la percezione dei clienti, dei fornitori e della comunità in generale. Occorre dunque un cambio radicale di mindset: sia i datori di lavoro che i dipendenti devono essere consapevoli dei reali rischi presenti sul posto di lavoro e dell’importanza reale dell’acquisizione delle misure di sicurezza da adottare per prevenirli”.

Con sede a Modena iProxima è una realtà dinamica e strutturata che vanta uno staff di consulenti del lavoro professionisti ed esperti nel campo della prevenzione dei rischi e della formazione delle risorse umane in sicurezza sul lavoro, in grado di offrire conoscenze specializzate e competenze tecniche/pratiche per garantire la conformità normativa e la gestione efficace dei rischi. Grazie ad un vasto background nel settore iProxima svolge un ruolo chiave affiancando piccole, medie e grandi imprese nell’identificazione e nell’analisi dei potenziali rischi sul luogo di lavoro, nonché nella progettazione e nell’implementazione di programmi di formazione mirati, disponibili per un’ampia gamma di argomenti, tra i quali: sicurezza generale sul lavoro, prevenzione degli incendi, gestione dei rifiuti pericolosi.

“Il nostro approccio consulenziale, basato sull’ascolto e la comprensione delle criticità di ogni singola azienda, ci consente di instaurare una vera e propria collaborazione con i nostri clienti fornendo percorsi di formazione elaborati su misura che possono essere erogati in diverse modalità: E-learning, totalmente online su piattaforma LMS SCORM certificata; Videoconferenza, online tramite videoconferenza sincrona; Blended, una parte del corso viene svolta online e la rimanente completata in aula; Aula, in presenza, sia presso la nostra sede che presso la sede del cliente”, spiega Razionale. “Investire nei corsi di formazione e sicurezza sul lavoro, oltre ad essere un dovere etico del datore di lavoro e a garantire il rispetto della legge e delle norme antinfortunistiche, offre vantaggi assolutamente non indifferenti alle aziende, diventando un investimento a lungo termine e un valore aggiunto anche nei confronti del mercato – sottolinea – una leva strategica per ottimizzare sia le performance interne che l’immagine aziendale pubblica, aumentando la fiducia dei dipendenti, dei clienti e degli investitori”.

