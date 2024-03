Governo: Meloni, ‘Italia non naviga nell’oro, non può permettersi disperdere risorse’

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Con i fondi per lo sviluppo e la coesione si liberano “risorse importanti che arrivano sul territorio partendo da ciò a cui servono: per antonomasia sono finalizzati e combattere le disparità, disparità che nel nostro Paese non mancano. Sono fondi estremamente preziosi e sono molto contenta del lavoro fatto insieme per arrivare sin qui” perché “la responsabilità delle istituzioni è fare in modo che questi fondi arrivino a terra e arrivino più velocemente possibile”, mentre in passato c’era “una situazione, diciamo, imperfetta”. L’Italia “non naviga certo nell’oro e non può permettersi di disperdere risorse”. Così la premier Giorgia Meloni, a Firenze per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Toscana.