Interrogatori garanzia ieri mattina in Tribunale per le quattro persone accusate di sequestro di persona, tortura e rapina in relazione a un episodio dello scorso dicembre a Benevento, in un appartamento di un caseggiato nel rione Libertà.

Lì tre giovani di San Leucio del Sannio (uno dei quali minorenne) si sarebbero recati per chiarire e risolvere un litigio occorso in un locale pubblico, ma venendo da prima sequestrati e poi, per due di loro, i maggiorenni, “sottoposti a tortura e trattamento degradanti”.

