E’ stata sospesa per un movimento franoso la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia- Caserta nel tratto fra Benevento e Ariano Irpino. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) si sono messi al lavoro per verificare lo stato dell’infrastruttura. La circolazione sarà riattivata non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

