Fisco: Fratoianni, ‘da governo fregatura ad onesti’

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Con il piano fisco della destra siamo alle solite: è il governo dei record di condoni, vogliono uno Stato amico dei furbetti, un sacco di favori a chi le tasse in questo Paese non le paga”. Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni del Tg3.

“E chi le paga fino in fondo – prosegue il leader di Si – che cosa riceve in cambio? Soltanto una sanità pubblica allo sfascio, sempre più definanziata, con meno diritti e sempre meno servizi. Insomma dal governo – conclude Fratoianni – una bella fregatura per gli onesti e per chi paga la tasse sempre”.