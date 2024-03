Fdi: domani alla Camera presentazione evento Ecr Party in programma a Cipro

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Si terrà domani, alle ore 13 nella Sala stampa della Camera dei deputati, la conferenza stampa di presentazione del prossimo appuntamento di Ecr Party in programma dal 28 al 31 marzo 2024 a Cipro. Il titolo dell’evento sarà ‘Sfide di Sicurezza ed Energia in un’Europa conservatrice’.

Alla conferenza interverranno: il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il segretario generale di Ecr Party e deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano, il deputato di Fdi e presidente della commissione Ambiente della Camera Mauro Rotelli.