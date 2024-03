Europee: Bonelli e Fratoianni a Napoli per ‘Il coraggio di osare’ sabato 16 marzo

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – Dopo la marcia per il clima e il lavoro intorno lo stabilimento Mirafiori a Torino, l’incontro a Mestre con Mimmo Lucano e l’assemblea a Messina contro il ponte sullo Stretto, prosegue il tour dell’Alleanza Verdi Sinistra per presentare le proposte per le europee. Sabato 16 marzo Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni saranno a Napoli, dove concluderanno i lavori di ‘Il coraggio di osare’ che avranno inizio alle ore 10 presso il centro convegni dell’Hotel Terminus in piazza Garibaldi. Interverranno, fra gli altri, il presidente dello Svimez Adriano Giannola, il capogruppo dei senatori Peppe De Cristofaro, l’europarlamentare Rosa D’Amato, Francesco Borrelli, capogruppo Avs in commissione finanze, e il capogruppo di Avs in commissione lavoro di Montecitorio Franco Mari.

Al centro dell’iniziativa pubblica, l’emergenza lavoro, le politiche sociali per un welfare inclusivo ed efficiente, salario minimo legale, tutela del territorio e dell’ambiente come condizione per uno sviluppo diverso del Mezzogiorno. Nel pomeriggio Fratoianni e Bonelli, insieme ai militanti e agli esponenti dell’Alleanza Verdi Sinistra, parteciperanno alla manifestazione nazionale che si svolgerà a Napoli “No Autonomia dal Nord al Meridione – insieme contro l’autonomia differenziata” nell’ambito delle mobilitazioni in corso in tutto il Paese. Appuntamento alle ore 14.30 per il corteo da piazza Garibaldi.