Cantiere Alta velocità, forti piogge fanno slittare la chiusura della condotta idrica

“Abbiamo ricevuto una nota dalla Regione Campania con cui si avvisa che i lavori previsti per le giornate del 15, 16 e 17 marzo sul cantiere Rete Ferroviaria Italiana dell’Alta velocità, che avrebbero provocato l’interruzione idrica nella città di Benevento e negli altri comuni interessati della Provincia, sono rinviati a data da destinarsi in quanto ‘a causa delle forti piogge di questi giorni, confermate dalle allerte meteo per rischio idrogeologico emanate dalla Regione Campania, nonché a causa delle caratteristiche dei siti di intervento che presentano terreni poco drenanti, siano venute meno le condizioni, tecniche e di sicurezza, per procedere con la deviazione della condotta e con tutte le ulteriori attività che la Rfi avrebbe messo in atto per la risoluzione delle interferenze in parola, come ampiamente concordato’. Tanto premesso, non ci sarà più alcuna interruzione idrica nel prossimo fine settimana”.

E l’informativa di Gesesa che rimanda a data da stabilire probabilmente entro questo mese di marzo o tutt’al più ad aprile l’intervento che consiste nell’eliminare punti interferenza tra condotta del Biferno che fornisce d’acqua la zona alta del capoluogo sannita e altri centri del beneventano che per metà giornata venerdì 15 marzo e per tutto sabato 16 marzo e per parte di domenica 17 marzo sarebbero rimasti a secco.

