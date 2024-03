Il gol di Frisenna al 90’ e il successo della Juve Stabia sul Taranto hanno riportato il Benevento sulla terra. Quando mancano sette giornate alla fine della stagione regolare, il primo posto è diventato una chimera per la Strega, visto il ritardo di nove punti. Una distanza ormai incolmabile, al punto tale che la formazione giallorossa farebbe bene a concentrarsi per difendere dall’assalto di un’agguerrita concorrenza, quel secondo posto che qualche vantaggio pure lo darebbe in chiave play off.

