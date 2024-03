Usa: inflazione a febbraio risale al 3,2%, +0,4% su mese, ma Wall Street non si ferma

Roma, 12 mar. -(Adnkronos) – Wall Street non sembra farsi ‘intimidire’ dal dato sull’inflazione Usa che a febbraio ha visto l’indice dei prezzi al consumo Usa salire del 3,2% su base annua, in aumento di 0,1 punti rispetto al dato di gennaio. Stesso aumento su base mensile con una crescita dello 0,4%. I dati dello US Bureau of Labor Statistics mostrano un aumento particolarmente elevato del costo degli alloggi e del carburante. Calo solo marginale per il dato “core”, ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, cresciuto del 3,8% annuale (era al 3,9%) e dello 0,4% mensile (stesso dato di gennaio). Nonostante i dati più deludenti delle attese nella prima parte della seduta i principali indici di Borsa sono positivi con il Nasdaq che supera l’1% di crescita, mentre S&P 500 supera il +0,80% e il Dow Jones si attesta intorno a +0,50%.