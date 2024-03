Ue: Costa (M5S), ‘Case Green direttiva necessaria e importante’

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “Oggi il Parlamento europeo, con 370 voti a favore, ha approvato il testo della Direttiva Case green concordato con Consiglio e Commissione. Ora tocca al Consiglio. È un percorso lungo per una direttiva necessaria e importante. Il testo adottato lascia molta flessibilità e autonomia decisionale agli Stati membri nel definire le strategie di riduzione dei consumi e delle emissioni del settore. Un testo importante non solo per la lotta ai cambiamenti climatici: riqualificare il parco immobiliare offre una grande opportunità di rilancio della filiera edilizia, che si conferma motore principale della crescita economica interna grazie all’impatto sull’indotto e in generale sull’intera economia, generando al contempo posti di lavoro non delocalizzabili”. Così il vicepresidente della Camera, Sergio Costa (M5S).