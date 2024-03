Privatizzazioni: Ghirra, ‘preoccupati per Poste’

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “Ci preoccupa la prospettiva di privatizzare quote fino al 65% di Poste italiane, la più grande azienda pubblica del nostro Paese, con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, un servizio pubblico essenziale dal forte rilievo sociale. Il rischio di peggiorare la qualità dei servizi, determinare disparità sui territori, mettere a rischio la sicurezza dei dati e tanti posti di lavoro è altissimo. Inoltre, non è comprensibile un aspetto rilevante: perché il Governo vuole procedere prima del rinnovo del contratto di programma che scade questo dicembre? Perché non si è fatto il contrario, ridefinendo le clausole per poi valutare eventualmente una cessione di quote?”. Così Francesca Ghirra, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Trasporti della Camera.