Mo: M5s, Pd e Avs, ‘Tajani riferisca in aula su finanziamento Unrwa’

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “A Gaza si sta morendo di epidemie, di guerra e anche di fame, la gente si sta contendendo il cibo per gli animai mentre i camion con i carichi umanitari restano bloccati in fila. Chiedo che il ministro Tajani venga a riferire in Aula perché abbiamo toccato con mano la volontà di annientare la popolazione palestinese”. Così in Aula alla Camera, Stefania Ascari (M5S), che in delegazione ha preso parte a una missione internazionale al valico di Rafah.

Richiesta a cui si associano Pd e Avs, con Laura Boldrini e Nicola Fratoianni, anche loro parte di quella missione internazionale. “Il ministro Tajani venga a riferire sulla decisione di non finanziare l’Unrwa”, dice Boldrini, e “sulle azioni concrete poste in essere per giungere al cessate il fuoco”.

“Mi associo alla richiesta avanzata dalle colleghe. Ero anche io parte di quella missione: la guerra uccide con le bome ma anche per fame, sete, epidemie e quando ti accorgi che gli aiuti ci sono, sono lì, ma non li fanno entrare allora non capisci più cosa sta succedendo. Tra i beni bloccati dall’esercito israeliano ci sono le incubatrici, pericolose perché permetterebbero a qualcuno di non morire. Unrwa è la spina dorsale dell’esistenza di Gaza e dei palestinesi. Chiediamo che Tajani venga in aula a dirci cosa sta facendo e che l’Italia ci ripensi”.