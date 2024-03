Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Proprio perché il M5S con gli alleati non ha accordi strutturali in tutta Italia ogni volta che abbiamo elezioni come in Basilicata bisogna prima mettersi d’accordo sui temi e poi sui candidati. E quindi si perde un pò di tempo per mettere a terra queste cose”. Lo ha detto Michele Gubitosa, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ad Agorà su RaiTre.