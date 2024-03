Lo stop sarà pure fisiologico, ma il fastidio addosso resta, così come pure il retrogusto della grande occasione sprecata. Perché al di là di come è stata condotta e interpretata, la verità è che fino a un soffio dal triplice fischio, il Benevento ha condotto in porto la partita con il Messina ed è stato a un passo dal raccogliere una vittoria che sarebbe stata pesantissima per dare maggiore concretezza al progetto di rimonta di Ciano e compagni.

