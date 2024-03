Ia: Meloni, ‘al centro la persona, i suoi diritti e i suoi bisogni’

Roma, 12 mar (Adnkronos) – L’Intelligenza artificiale “è la più grande rivoluzione di questo tempo, ed è anche la principale sfida che abbiamo davanti, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista economico, dal punto vista produttivo e sociale”. Lo ha detto Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato all’evento ‘L’intelligenza artificiale per l’Italia’.

“Ad essere soppiantato oggi non è più il lavoro fisico, ma rischia di essere l’intelletto umano, ovvero ciò che da sempre ha reso l’uomo insostituibile rispetto ad una macchina, insostituibile da una macchina”, ha sottolineato la presidente del Consiglio. “È una tecnologia che può sprigionare tutto il suo potenziale positivo solo se il suo sviluppo si muoverà in un perimetro di regole etiche che mettano al centro la persona, i suoi diritti e i suoi bisogni. Questa è la bussola che ha orientato e continuerà a orientare il nostro lavoro, a ogni livello. A partire chiaramente dalla Presidenza del G7”.

Tra le altre cose, la premier ha spiegato che grazie all’impegno di CdP venture capital “sarà possibile investire un miliardo di euro sull’intelligenza artificiale, sia creando un nuovo fondo di investimento proprio specializzato sulla intelligenza artificiale, sia utilizzando fondi di investimenti che sono già attivi ma che coinvolgono questa tecnologia”. Meloni ha anche ricordato l’impegno preso per il G7: “L’Italia ha scelto di portare proprio il tema dell’intelligenza artificiale e del suo sviluppo, del suo governo come questione centrale durante la propria presidenza italiana”.