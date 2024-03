Europee: Meloni, ‘candidatura Vannacci? Non metto bocca ma non è problema’

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – La possibile candidatura della Lega del generale Roberto Vannacci? “Non penso sia un problema e comunque non metto bocca su come gli altri fanno le loro liste. Ho rispetto del lavoro che fanno i partiti della coalizione. Credo si possa fare un lavoro di squadra tale da consentire al centrodestra di confermare il suo consenso alle prossime elezioni europee. Sarebbe molto importante per il nostro lavoro e il futuro dell’Europa. Si gioca una partita importante”. Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, a margine della sottoscrizione a Trento dell’accordo sul Fondo di coesione e sviluppo sociale.