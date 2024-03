Trasporti, Lo Presti: “In Milano Serravalle caratteristica di innovatore”

Milano, 11 mar. – (Adnkronos) – “Ringrazio coloro i quali hanno riconosciuto in Milano-Serravalle le caratteristiche, la meritevolezza e i pregi che hanno fatto sì che Milano Serravalle possa celebrare per la prima volta nella propria storia gli Asecap Days a Milano”. Sono le parole di Beniamino Lo Presti, presidente Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. intervenuto durante l’incontro istituzionale “Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro” organizzato ad Assago, lunedì 11 marzo, da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., concessionaria autostradale che fa capo al gruppo FNM. Un incontro voluto per lanciare la 51° edizione degli ASECAP days, per la prima volta a Milano, dal 13 al 15 maggio, organizzato da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A in collaborazione con AISCAT, l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, e ASECAP, Associazione Concessionarie Europee. L’edizione 2024 degli ASECAP days, che si intitolerà “L’innovazione come strumento chiave verso soluzioni sicure, inclusive e sostenibili”, sarà la cornice perfetta per affrontare le sfide del futuro in tema di sostenibilità ambientale, di sicurezza stradale e di efficienza dei trasporti alla presenza di esperti internazionali e stakeholder di rilievo.

“Ringrazio ancor di più Aiscat e Asecap -ha aggiunto Lo Presti – che hanno riconosciuto in Milano Serravalle quella caratteristica di innovatore, nell’accezione dell’ex economista Shun Peter che afferma che l’imprenditore non è colui che pone in essere atti economici finalizzati al conseguimento di un risultato economico o di una utilità lucrativa. L’imprenditore è colui che pone in essere atti innovativi. Ed è l’innovatore, che pone in essere atti innovativi, che trasforma un’idea, un processo, un bene, un servizio in qualcosa di concreto e genera valore. E ciascuno di noi, sono convinto, è elemento essenziale e indefettibile di detto valore” ha concluso.