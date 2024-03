Trasporti, A.Fontana: “Progresso rete infrastrutturale lombarda strategico per Paese”

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – “In quanto locomotiva economica del Paese e principale snodo di collegamento verso l’Europa, il continuo progresso della rete infrastrutturale lombarda è strategico per l’intero Paese. Per guardare alla Lombardia del futuro dobbiamo certamente partire dalle infrastrutture che permettono di ridurre le distanze tra i territori, poiché la Lombardia che vogliamo è una regione connessa in cui, a livello infrastrutturale, gli interventi vadano nella direzione di facilitare gli spostamenti sia per chi viaggia per turismo sia e soprattutto per chi utilizza queste infrastrutture per motivi di lavoro”.

Così Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia, intervenuto con un videomessaggio all’incontro istituzionale “Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro” organizzato da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., concessionaria autostradale che fa capo al gruppo FNM. L’incontro, che si è svolto lunedì 11 marzo ad Assago, è stato organizzato per lanciare la 51° edizione degli ASECAP days, per la prima volta a Milano, dal 13 al 15 maggio.

L’edizione 2024 degli ASECAP days, che si intitolerà “L’innovazione come strumento chiave verso soluzioni sicure, inclusive e sostenibili”, sarà un’occasione preziosa per affrontare le sfide del futuro in tema di sostenibilità ambientale, di sicurezza stradale e di efficienza dei trasporti. All’evento parteciperà una vasta platea di esperti internazionali e stakeholder di rilievo.

“La Lombardia del futuro dovrà essere innovativa e sostenibile -sottolinea Fontana – ben vengano quindi tutte le iniziative come anche quelle che sta portando avanti Milano-Serravalle per la realizzazione di progetti appunto innovativi e sostenibili”.

Il presidente ha concluso il messaggio con l’augurio di incontrare di persona la platea ‘durante gli ASEC Cup Days che si terranno a maggio, un grande riconoscimento per Milano-Serravalle e per il territorio intero’.