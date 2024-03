Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Traffico in tilt su viale Trastevere a Roma dove un taxi si è scontrato con un tram della linea 8 all’altezza del civico 213. Non ci sono persone ferite. Al momento si attende l’intervento di una ditta per la rimozione dei detriti di vetro e plastica a terra. Temporaneamente la circolazione dei tram sulla linea è bloccata. Sul posto gli agenti della polizia locale del gruppo XII Monteverde per la viabilità e la messa in sicurezza dell’area.