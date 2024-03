Agricoltura: Gazzini (Fi) denuncia, ‘manipolato video intervento Tajani a congresso Ppe’

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Desidero chiarire una questione che di recente ha suscitato preoccupazione nella comunità degli agricoltori del Triveneto. Ho appreso con sconcerto che circola un video taroccato riguardante l’intervento in lingua inglese del Presidente Antonio Tajani in occasione del Congresso del Ppe, tenutosi giovedì scorso a Bucarest, in Romania”. È quanto denuncia Matteo Gazzini, europarlamentare di Forza Italia.

“In questo video, alcuni malintenzionati hanno manipolato i sottotitoli in italiano, alterando il senso del discorso. Vorrei quindi rassicurare che quanto riportato nel video è completamente falso e distorto. L’intervento del Presidente Tajani al congresso del Ppe, nel quale si è premurato di esprimere parole di vicinanza all’agricoltura, aveva lo scopo di offrire totale supporto a tale settore e alle legittime istanze degli agricoltori italiani ed europei. L’agricoltura rimane sempre nei pensieri di Forza Italia e viene riconosciuta come fondamentale per il benessere del nostro Paese – prosegue – È evidente che alcuni individui, spinti da interessi personali e politici, stanno cercando di diffondere disinformazione per destabilizzare il nostro incessante lavoro a beneficio della comunità agricola; probabilmente, anche perché Forza Italia sta crescendo, come dimostrano i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo, dove abbiamo ottenuto il 13,4% dei consensi”.

“Sottolineo che le proteste degli agricoltori hanno sempre trovato in Forza Italia e nel suo segretario un alleato prezioso. Non possiamo permettere che manipolazioni e disinformazione minino il nostro lavoro e il nostro impegno. Continueremo a lottare per difendere i diritti degli agricoltori e promuovere lo sviluppo dell’agricoltura italiana”, conclude.