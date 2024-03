Abruzzo: Mulè (Fi), ‘largo è solo il distacco tra coalizioni’

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Alla luce dello straordinario risultato elettorale del centrodestra, di largo anzi larghissimo in Abruzzo c’è soltanto il distacco tra le coalizioni. La buona amministrazione del presidente Marco Marsilio e della sua Giunta, la serietà di una comunità politica che è forza di governo nel Paese sono state premiate senza se e senza ma”. Lo afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

“Il dato di Forza Italia, con il suo 13,4 per cento di consensi in costante e forte aumento sulle consultazioni politiche e regionali del 2019, è specchio di un impegno e di un radicamento sul territorio che, ancora una volta, mortifica i parlatori a vanvera della politica e rende giustizia alla verità. Agli amici abruzzesi di Forza Italia mando un grande abbraccio attraverso il nostro coordinatore regionale Nazario Pagano, instancabile artefice di questo meraviglioso successo che rende onore agli insegnamenti di Silvio Berlusconi”.