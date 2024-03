Abruzzo: Marsilio, ‘Schlein non mi ha chiamato, D’Amico gentile e cordiale come sempre’

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Schlein non mi ha chiamato, se volesse tornare in Abruzzo le farei fare una turné, mostrandole le cose buone fatte e non le chiacchiere di cui si è parlato…”. A dirlo a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è il rieletto presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio.

“Stamattina alle dieci invece mi ha chiamato D’Amico, ci ha messo un po’ ma alla fine ce l’ha fatta. Considerando che all’una di notte già erano chiari i risultati – ha proseguito a Un Giorno da Pecora Marsilio -, tanto che la maratona Mentana è finita subito, è finita in una corsetta, una mezza maratona al massimo…”.

Che tipo di telefonata le ha fatto il suo sfidante? “D’Amico è sempre stato gentile e cordiale, non come certi personaggi che gli erano intorno”. A chi si riferisce? “A gente che parlava di tre mari ad esempio, a cui io gliene ho fatto trovare uno solo, il Mar Silio…”, risponde.