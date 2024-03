Abruzzo: Fidanza, ‘smentita spallata a Governo Meloni’

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Grande soddisfazione per la riconferma di Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo. Il voto degli abruzzesi ha premiato l’ottimo lavoro fatto in questi anni, è infatti la prima volta della Regione che un governatore uscente viene riconfermato. Ottimo anche il risultato di Fratelli d’Italia che ha confermato il suo crescente radicamento sul territorio”. lo afferma il capodelegazione di Fratelli d’Italia- Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

“La narrazione che i giornaloni di sinistra avevano messo in piedi, ipotizzando una spallata al Governo Meloni, viene clamorosamente smentita dalla realtà. Così come -aggiunge l’esponente di Fdi- il presunto successo del ‘campo largo’, tanto celebrato da Schlein e Conte dopo il voto in Sardegna e diventato addirittura larghissimo per l’occasione, che invece ha fallito miseramente. Gli abruzzesi hanno scelto il buon governo del centrodestra unito e detto no alle ammucchiate”.