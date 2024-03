Violenza su donne: Mieli (Fdi), ‘operato governo conferma grande attenzione’

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Dopo che le atroci violenze perpetrate da Hamas con stupri e uccisioni sulle donne nel corso dell’ attacco terroristico del 7 ottobre sono state in questi mesi sistematicamente rimosse dalle manifestazioni per le donne, dopo che donne ebree sono addirittura state messe a tacere durante i cortei, trovo incredibile dover leggere le parole della presidente della rete ‘Dire’ che accusa la ministra Roccella di voler dividere le donne soltanto per aver stigmatizzato il silenzio e gli allontanamenti registrati durante le iniziative di piazza del 25 novembre e dell’8 marzo scorso. Sorprende che una rappresentante di centri anti-violenza, invece di unirsi alla denuncia di ciò che è accaduto, se la prenda con chi ha espresso parole di solidarietà”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli, responsabile in FdI del dipartimento Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione.

“Come dovrebbe sapere la presidente Veltri, così come nessuna donna può essere esclusa dall’assistenza di un centro anti-violenza, così è inaccettabile che donne ebree siano silenziate o addirittura allontanate nel corso di una manifestazione. Proprio perché gli stupri di guerra sono una realtà così grave, dovrebbero essere soprattutto per le donne un argomento unificante a prescindere dalle idee politiche e anche dalle posizioni sul conflitto. Quanto all’operato del governo e della maggioranza, l’attenzione nei confronti delle donne è testimoniata dalle leggi, dalle risorse e dalle iniziative. Il piano nazionale anti-violenza, infine, è pienamente vigente in quanto già prorogato da mesi, come ufficialmente comunicato al Consiglio dei Ministri”.