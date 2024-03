L’assemblea del 6 marzo si è chiusa con un indirizzo chiaro: sensibilizzare i sindaci per esercitare maggiore pressione sull’Asl, al fine di rivedere un piano per la rete di emergenza che, tra le altre cose, penalizza il territorio del Medio Calore. E ieri, la rete di sindacati e associazioni nata inizialmente per la tutela dell’Uccp ha mosso il primo passo in questa direzione (la riunione del 6 ha acceso anche il dibattito locale sul doppio binario sanità sanitario-elezioni amministrative, vedi articolo in basso).

