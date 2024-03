Un uomo di San Felice a Cancello è finito agli arresti domiciliari nella giornata di ieri per mano di provvedimento eseguito dai militari della Stazione dei Carabinieri di Arpaia, in collaborazione con quelli della Stazione di San Felice a Cancello, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, in applicazione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento. Il medesimo risulta essere, allo stato, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in danno del titolare di una attività commerciale.

