Iv: Marcucci (LibDem), ‘insieme contro la marea nera’

Roma, 10 mar (Adnkronos) – “Siamo di nuovo chiamati a fare una battaglia insieme, quella contro la marea nera che vediamo tutti i giorni in Italia. Per questo dobbiamo dire no, a tutti coloro che pensano di fare politica, solo con i veti”. Lo ha detto Andrea Marcucci, presidente di Libdemeuropei, intervenendo dal palco della dodicesima edizione della Leopolda a Firenze.

“La nostra sarà una battaglia per la libertà e per la democrazia ed abbiamo il divieto di disperdere voti”, ha aggiunto.