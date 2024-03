Sei mesi dopo, bentornato Biagio Meccariello. Dalla drammatica trasferta del “Liguori” contro la Turris, nel giorno del debutto con la maglia del Benevento in Serie C, alla gara del suo “Vigorito” con il Messina, a due passi da casa. Il difensore caudino torna tra i convocati della Strega per la prima volta dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad osservare a distanza il cammino dei suoi compagni di squadra, dagli alti e bassi della prima metà di stagione al rendimento da applausi con l’arrivo di Auteri nel Sannio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia