Benevento è plastic free per il terzo anno consecutivo.

Introdotta dal sindaco Sala, presente la vicepresidente del Senato Licia Renzulli, si è tenuta ieri al Teatro Carcano di Milano la cerimonia di premiazione dei 111 Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento per le buone pratiche messe in campo nel contrasto alla diffusione delle plastiche.

