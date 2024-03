Continuare a vincere e poi sperare che la Juve Stabia fermi, o almeno freni, la sua corsa. Il Benevento non ha alternative: se intende realmente provare a dare corpo a una rimonta ai limiti del possibile, la formazione giallorossa non può accontentarsi dei quattro successi di fila, ma andare a caccia del quinto. Cosa che da queste parti non si vede da più di due anni, precisamente dal 13 gennaio 2022, quando la Strega guidata da Fabio Caserta, battendo il Monza, riuscì a infilare la quinta vittoria consecutiva.

