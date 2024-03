Un quadro di violenze estreme, tra torture, lesioni, sequestro di persona ai danni di tre giovani di San Leucio del Sannio. Questi i contorni di un episodio senza precedenti, emerso in seguito alle indagini della Procura e dei Carabinieri di Benevento e della stazione di San Leucio del Sannio, che hanno portato il Gip di Benevento a disporre per due persone la custodia cautelare in carcere e per altrettante gli arresti domiciliari con bracciale elettronico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia