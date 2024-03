Ucraina: Radicali italiani, ‘Putin non si ferma alzando bandiera bianca o con i miracoli’

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Le parole del Papa sono gravi. L’aggressione del criminale Putin non si arresta con le preghiere e neanche alzando bandiera bianca. È vero, ci vuole coraggio, quello di resistere, quello di lottare ogni giorno più forte per la resistenza del popolo ucraino. Tutto il resto sono parole in libertà, un vano tentativo di trasformare l’acqua in vino, qui, purtroppo, non siamo attrezzati per i miracoli: serve una pace giusta che passa dal completo ritiro dell’esercito russo dal territorio ucraino”. Lo afferma Matteo Hallissey, segretario di Radicali italiani.