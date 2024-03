Polizia: Gasparri, ‘persone come Barbato disposte ogni giorno al sacrificio’

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Eroico poliziotto che rimase paralizzato dopo una sparatoria a Fuorigrotta, a Napoli, e oggi é morto a causa di una malattia respiratoria. Sono uomini come questi che vanno indicati alla pubblica opinione come eroi delle forze di Polizia, di fronte ai quali ci inchiniamo. E quando si criticano le Forze dell’Ordine bisogna contare fino a dieci e ricordarsi del sacrificio costante che, nella lotta al crimine e nella gestione dell’ordine pubblico, il popolo in divisa compie. Ecco perché noi siamo sempre e comunque dalla parte del popolo in divisa e sappiamo che persone come Nicola Barbato sono sempre pronte al sacrificio per la sicurezza dei cittadini. Se lo ricordino tutti, ogni giorno”. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, incontrando i quadri di Forza Italia nella provincia di Napoli.