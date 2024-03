Milano: spaccia droga nei pressi stazione Milano Certosa, arrestato 39enne

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – Un cittadino straniero di 39 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato ieri a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della polfer di Milano, in servizio in abiti civili, hanno notato l’uomo all’esterno della stazione di Milano Certosa, intento a cedere una dose di hashish a un’altra persona. Una volta fermato, il 39enne è stato trovato in possesso di un’altra dose di hashish e due di cocaina occultate nei vestiti, oltre ad un coltellino utilizzato per tagliare la sostanza e la somma di 25 euro in banconote di piccolo taglio.

L’uomo è stato arrestato, il materiale e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.