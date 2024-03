Di tempo per guardarsi alle spalle non ce n’è. Il pensiero su ciò che sarebbe potuto succedere è seduzione latente, ma il rimpianto è un nemico che il Benevento ha deciso di scansare. A maggior ragione in questo momento in cui la Strega si gioca le ultime residue possibilità di mettere in discussione il primo posto della Juve Stabia. Può azzardare un ulteriore sprint la formazione giallorossa, forse l’ultimo per fare in modo che il fiato sul collo delle Vespe diventi asfissiante. Certo, finora la formazione di Pagliuca ha mostrato una regolarità che nessuno ha saputo mantenere, ma le cose possono cambiare in poco tempo, specialmente quando il calendario propone due impegni severi come il faccia a faccia interno, in un ‘Menti’ a porte chiuse, contro il Taranto e la successiva trasferta di Foggia. Terreno infido in cui i gialloblù magari potrebbe se non cadere, quantomeno frenare la propria corsa.

