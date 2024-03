Sicurezza stradale: Bergamini (Lega), ‘polemiche pretestuose, da Salvini interventi concreti’

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Le polemiche di certe associazioni schierate a sinistra, che per decenni hanno taciuto sul tema della sicurezza stradale, sono incommentabili. Qualcuno si sveglia solo ora e in modo ideologico va contro il ministro Salvini, che invece, dopo anni, sta mettendo mano in modo concreto al codice della strada. Incredibile come a sinistra, in modo pretestuoso e vergognoso, si conducano attacchi ideologici contro chi invece ha proposto una stretta vera per chi guida sotto effetto di sostanze o guida al telefono o ha proposto l’uso dell’alcolock. Se qualcuno vuole mobilitarsi, lo avrebbe dovuto fare a fronte dell’immobilismo di chi non ha fatto nulla per troppo tempo”. Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bergamini.