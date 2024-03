All’Azienda Ospedaliera S. Pio avranno pensato che 3 mesi di attesa per una visita otorinolaringoiatrica erano pochi ed, allora, ecco il poco gradito aggiornamento dei tempi: la visita specialistica non si farà più a aprile, come detto in un primo momento, ma se ne riparlerà ad agosto, dilatando i tempi sino a 191 giorni. E’, questa, l’ennesima incredibile denuncia intercettata dal tribunale per i diritti del malato. Il cui rappresentante provinciale ricorda che la gestione delle liste d’attesa è regolamentata con apposito decreto legislativo n. 124/1998.

