Il seminario formativo territoriale sull’accordo quadro Anci-Conai, che garantisce ai Comuni la copertura degli oneri sostenuti per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi, organizzato a palazzo Paolo V, con Comune, Asia, Anci Conai, è stata l’occasione per preannunciare un ulteriore rilancio strategico di Asia, ancora più ambizioso che per i traguardi già eccellenti del passato prossimo: andare oltre il 70% di recupero di frazione differenziata, ponendosi non più al vertice regionale ma puntando alla fascia top nazionale, per i capoluoghi.

