Inutile cercare di dare una logica dopo l’ennesima aggressione occorsa ai danni di un autista bus del trasporto pubblico locale in città.

L’operatore è stato improvvisamente avvicinato e preso pugni al volto e al capo da un passeggero. Episodio nella fermata di via Del Pomerio, nei pressi dell’arco di Traiano. Motivi poco decifrabili nella condotta del balordo, forse infastidito per la fermata del bus in corrispondenza della stazione sosta per fare salire un passeggero. Questa circostanza o forse qualcosa d’altro ha ‘infastidito’ l’energumeno in questione causando l’incontenibile esplosione di violenza ai danni della vittima rimasta ferita e bisognosa di cure mediche.

