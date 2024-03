“Il pattinodromo è davvero bellissimo. Questo è uno sport olimpico e attira sempre più giovani. Straordinario recupero del campo rugby in via Compagna. Bravo Clemente”

Una full immersion in città ieri quella del presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò, a Benevento dal primo mattino, in netto anticipo rispetto l’appuntamento clou della giornata rappresentato dall’inaugurazione del profondamente rinnovato pattinodromo di via Mustilli intitolato alla compianta atleta beneventana Miriam Castelluzzo (campionessa europea di pattinaggio a rotelle corsa, nel 1988), assassinata in un maledetto giorno di novembre, nel 1995, senza che purtroppo sia stato finora possibile risalire al carnefice o ai carnefici, autore o autori della recisione precoce ai margini dell’età albare della vita dell’indimenticata campionessa, adesso onorata dall’intestazione di una splendida struttura in città.

