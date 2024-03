Lombardia: Mazzali a Giro d’Italia Women, ‘maglia rosa simbolo coraggio donne’

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha partecipato questa mattina a due iniziative. In occasione della prima, è intervenuta in diretta sull’emittente radiofonica RTL 102.5, che oggi affida la conduzione di tutti i programmi e i notiziari, dalle 6 alle 18, esclusivamente alle sue voci femminili. Successivamente Mazzali ha partecipato alla presentazione della Maglia Rosa del ‘Giro d’Italia Women 2024’.

“La Maglia Rosa nel ‘Giro Donne’ – ha affermato Mazzali – è molto più di un semplice capo di abbigliamento che premia il vincitore di una storica manifestazione sportiva, è un simbolo di passione e perseveranza che, anche oggi 8 marzo, Festa della Donna, ispira tante cicliste agonistiche e persone comuni. Il 7 luglio si partirà da Brescia, città di grande bellezza, per poi passare nelle splendide località del Mantovano, alcune anche patrimonio Unesco, Sabbioneta e Volta Mantovana”.

“Il Giro d’Italia femminile – ha sottolineato – va oltre l’iconico evento sportivo: dall’epoca di Alfonsina Strada, prima donna a correre il Giro d’Italia negli anni Venti, rappresenta anche il palcoscenico in cui le donne dimostrano, se mai ce ne fosse bisogno, che, con la loro capacità e determinazione, vincono nello sport così come nella vita. La ‘Maglia Rosa’ è il simbolo di quella passione e di quel coraggio che ogni donna porta dentro di sé. Spero, quindi, che guardando le atlete del ‘Giro Women’ sfrecciare tra piazze storiche e monumenti delle nostre città lombarde, tante donne in difficoltà siano invitate a pensare ‘Posso farcela'”. Giunto alla trentacinquesima edizione, la prima organizzata da Rcs Sport, il Giro d’Italia Women 2024 è il più prestigioso appuntamento internazionale delle competizioni ciclistiche femminili e si disputerà dal 7 al 14 luglio, con partenza da Brescia e arrivo a L’Aquila.