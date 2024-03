Paleari 6: Maisto in avvio prova a impensierirlo, murato dai guantoni giallorossi. L’intervento più importante nella ripresa su Candellori, leggendo al meglio il gran colpo da fuori disinnescato in allungo. Preciso anche in uscita: garanzia

Berra 6,5: La sua fascia è quella meno innescata sia nelle prime fasi che nella ripresa, con il Potenza che naviga in mari opposti. Letture preziose le sue, anche negli istanti di sbandamento (86’ Viscardi sv: Pochi istanti per ridisegnare la difesa)

