Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “E’ uno scandalo clamoroso. Mi fa sorridire perché questa denuncia io l’ho fatta nel 2019 perché il primo episodio è del 2019. Bucare un database per prendere dati per ricattare o fare danno di immagine, si verifica su di me a Firenze , io denuncio ma tutto è stato archiviato… I database sono lo scrigno di tutti i nostri dati e chi ci entra fa furto con scasso”. Così Matteo Renzi a Cinque Minuti su Rai1.