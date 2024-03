Il Benevento non molla: Lanini spazza via il Potenza e regala la quarta vittoria di fila

La Juve Stabia chiama, il Benevento risponde e tiene la corsa promozione ancora viva. Il successo delle Vespe sul campo del Latina avrebbe potuto essere una pesante mazzata psicologica per la Strega, ma la formazione giallorossa l’ha assorbita bene e dopo un iniziale sbandamento ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare: vincere a Potenza (0-2 il finale) e lasciare inalterato il distacco dalla prima della classe.

La squadra di Auteri certifica così lo stato di grazia, con l’undicesimo risultato utile di fila e soprattutto con la quarta vittoria consecutiva: un poker che in questa stagione non era mai stato centrato e che consente di tenere ancora viva la speranza di agganciare la capolista, nonostante un ritardo di sette lunghezze a otto giornate dalla fine, e di difendere il secondo posto dall’assalto delle concorrenti.

