“Apprendo con grande rammarico e sincero dolore dell’ondata di criminalità che sta affliggendo non solo la città di Sant’Agata de Goti, ma anche altre aree del Sannio, in particolar modo con reiterati furti nelle abitazioni private che in qualche circostanza sono sfociati in deprecabili e pericolosi atti di violenza che hanno colpito inermi famiglie. E’ una incresciosa situazione che va arginata e debellata”. Così in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria Rubano, Capogruppo Forza Italia Commissione Ecomafie.

