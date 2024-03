Tra quelli già stimati, l’importo maggiore lo si dovrebbe ricavare dai 20 alloggi del Parco Sogene il cui valore ammonta a 1.536.870,00.

Segue in graduatoria l’immobile Esso in via delle Puglie il cui valore è di 862.800,00 euro. In terza posizione il piano terra del palazzo ex Poste che i tecnici incaricati hanno valutato in 675.000,00. Proseguendo, la vendita dei beni comunali dovrebbe fruttare all’ente 518.400,00 dal nuovo macello e 490.056,73 dall’alienazione della piscina.

